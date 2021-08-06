ЧОП в Истре переведены на усиленный режим после побега заключённых

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Частные охранные предприятия в Истре переведены на усиленный режим работы в связи с ночным побегом пятерых заключённых из изолятора временного содержания, передаёт Интерфакс со ссылкой на пресс-службу администрации муниципалитета.
ЧОП в Истре переведены на усиленный режим после побега заключённых
  • © РИА Новости / Иван Руднев

«Все ЧОП переведены в усиленный режим работы, группы немедленного реагирования осуществляют дополнительные объезды охраняемых объектов, ориентировки по разыскиваемым направлены во все учреждения и посты охраны», — сказал собеседник агентства.

По его словам, информацию доводят до жителей через СМИ и различные чаты старших по домам.

Ранее сообщалось, что пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре. По данным СК, среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова.

Возбуждены уголовные дела.

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