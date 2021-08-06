ЧОП в Истре переведены на усиленный режим после побега заключённых
- © РИА Новости / Иван Руднев
«Все ЧОП переведены в усиленный режим работы, группы немедленного реагирования осуществляют дополнительные объезды охраняемых объектов, ориентировки по разыскиваемым направлены во все учреждения и посты охраны», — сказал собеседник агентства.
По его словам, информацию доводят до жителей через СМИ и различные чаты старших по домам.
Ранее сообщалось, что пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре. По данным СК, среди них Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Маругова.
Возбуждены уголовные дела.