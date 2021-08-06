Из ИВС в Истре сбежал обвиняемый в убийстве бизнесмена

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СК подтвердил, что среди сбежавших из ИВС в Истре есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве бизнесмена.
Из ИВС в Истре сбежал обвиняемый в убийстве бизнесмена
  • РИА Новости

«Среди сбежавших Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и в лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи», — цитирует Интерфакс представителя областного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

2 ноября 2020 года неизвестные проникли на территорию домовладения в подмосковной Истре. Преступники застрелили из арбалета хозяина дома. Убитым оказался бизнесмен Владимир Маругов.

Позднее стало известно о задержании одного из подозреваемых в совершении убийства. Им оказался Александр Мавриди.

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