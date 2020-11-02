В СК рассказали об убийстве из арбалета в подмосковной Истре

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Неизвестные проникли на территорию домовладения в подмосковной Истре, требуя отдать им деньги, хозяин дома был застрелен из арбалета, возбуждено уголовное дело. Об этом заявили в СК России по Московской области. По данным СМИ, убитым оказался бизнесмен Владимир Маругов, который известен как владелец нескольких колбасных заводов.
В СК рассказали об убийстве из арбалета в подмосковной Истре
  • РИА Новости

По предварительным данным, ночью 2 ноября несколько человек в масках проникли в помещение бани, где связали хозяина дома и его супругу, после чего стали требовать передачи денег, которые хранились в доме.

«В какой-то момент женщине удалось освободиться и убежать. Она сразу обратилась в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.

Прибывшие к дому сотрудники нашли мужчину без признаков жизни.

«В ходе осмотра места происшествия следователями и криминалистами изъят арбалет, из которого был застрелен мужчина», — добавили в ведомстве.

Источники РИА Новости, ТАСС и Интерфакс сообщают, что убитым был бизнесмен Владимир Маругов, которого в СМИ называют «мясным королём».

Как пишет Life, злоумышленники скрылись, однако удалось обнаружить оставленный ими автомобиль.

Осенью 2018 года СК возбудил дело по факту убийства в Кемеровской области бизнесмена, тело которого нашли в подъезде одного из многоквартирных домов.

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