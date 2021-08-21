Полиция Бурятии рассказала о сбежавших из психоневрологического диспансера

Полиция Бурятии распространила ориентировки на семерых мужчин, которые совершили побег из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района.

Информация размещена в субботу на официальном сайте ведомства.

«Около 13:30 из филиала ГБУЗ «РПНД» по адресу: с. Новая-Брянь, ул. Школьная 2 — сбежали находившиеся в учреждении пациенты, проходившие принудительное лечение», — говорится в заявлении.

Среди разыскиваемых — мужчины в возрасте от 22 лет до 42 лет. Шестеро осуждены по разным статьям, в том числе за умышленное уничтожение имущества и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Один сбежавший является инвалидом второй группы.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о побеге из диспансера пятерых человек, которых ранее осудили и приговорили к принудительному лечению. Позднее появилась информация о том, что сбежали семь человек.