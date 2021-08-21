Минздрав Бурятии рассказал о побеге из психоневрологического диспансера
- РИА Новости
Об этом ведомство сообщило на своей странице в Instagram.
«21 августа произошёл побег из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осуждённые. В отделении находилось 59 человек, семь из которых сбежало», — говорится в заявлении.
Отмечается, что поверхностные раны осколками стекла получил младший медицинский сотрудник.
«Ему оказана первая медицинская помощь, в госпитализации не нуждается», — отмечается в сообщении.
По факту происшествия проводится расследование.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о побеге из диспансера пятерых человек, которых ранее осудили и приговорили к принудительному лечению. Позднее появилась информация, что сбежали семь человек.