Минздрав Бурятии рассказал о побеге из психоневрологического диспансера

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В Министерстве здравоохранения Бурятии заявили, что санитар психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии был легко ранен во время побега семерых осуждённых.
Минздрав Бурятии рассказал о побеге из психоневрологического диспансера
  • РИА Новости

Об этом ведомство сообщило на своей странице в Instagram.

«21 августа произошёл побег из республиканского психоневрологического диспансера в Новой Бряни Заиграевского района, где проходят принудительное лечение осуждённые. В отделении находилось 59 человек, семь из которых сбежало», — говорится в заявлении.

Отмечается, что поверхностные раны осколками стекла получил младший медицинский сотрудник.

«Ему оказана первая медицинская помощь, в госпитализации не нуждается», — отмечается в сообщении.

По факту происшествия проводится расследование. 

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о побеге из диспансера пятерых человек, которых ранее осудили и приговорили к принудительному лечению. Позднее появилась информация, что сбежали семь человек.

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