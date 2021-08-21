СК рассказал подробности побега заключённых из психдиспансера в Бурятии

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Сбежавшие из психоневрологического диспансера в Бурятии осуждённые устроили перед побегом массовые беспорядки. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
СК рассказал подробности побега заключённых из психдиспансера в Бурятии
  • РИА Новости

«21 августа 2021 года около полудня пациенты указанного блока начали массовые беспорядки. В это же время, пользуясь тем, что санитары были отвлечены, семеро пациентов выбрались из здания, перелезли через бетонный забор и совершили побег из медицинского учреждения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что сотрудники ведомства проводят по факту ЧП доследственную проверку.

Ранее сообщалось о задержании двоих из семи осуждённых мужчин, которые совершили побег из психоневрологического диспансера в селе Новая Брянь Заиграевского района.

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