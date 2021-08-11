Власти заявили, что проблемы с кислородом в больнице Владикавказа были ещё год назад

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Врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал о первых результатах проверки в больнице Владикавказа, где скончались 11 человек.
Власти заявили, что проблемы с кислородом в больнице Владикавказа были ещё год назад
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Правоохранительными органами проводится тщательная проверка. Первые результаты показали, что проблемы с подачей кислорода возникали ещё в прошлом году, а ёмкости с кислородом эксплуатировались без надлежащей документации», — цитирует ТАСС Меняйло.

Ранее сообщалось о завершении работы на месте прорыва магистральной линии подачи кислорода.

9 августа в результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе. Позднее число скончавшихся возросло до 11.

СК возбудил дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц.

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