На месте прорыва линии подачи кислорода в больницу Владикавказа завершили работы

В Северной Осетии, где ранее из-за ЧП в больнице погибли 11 пациентов, завершили работы на месте прорыва магистральной линии подачи кислорода. Об этом журналистам сообщил врио министра здравоохранения республики Сослан Тебиев.

«В данный момент завершены работы на месте прорыва магистральной линии. Проводится тестирование работы всей системы. Также в ближайшее время ожидается поставка кислорода в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи», — цитирует его ТАСС.

9 августа в результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе. Позднее число скончавшихся возросло до 11.

СК возбудил дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц.