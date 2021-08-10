На месте прорыва линии подачи кислорода в больницу Владикавказа завершили работы
- РИА Новости
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«В данный момент завершены работы на месте прорыва магистральной линии. Проводится тестирование работы всей системы. Также в ближайшее время ожидается поставка кислорода в Республиканскую клиническую больницу скорой медицинской помощи», — цитирует его ТАСС.
9 августа в результате прорыва трубы подачи кислорода девять человек погибли в больнице во Владикавказе. Позднее число скончавшихся возросло до 11.
СК возбудил дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц.