Директор вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер задержан по делу об отравлении детей

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Директор вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер и его работники были задержаны сотрудниками СК по делу об отравлении детей.
Директор вагона-ресторана поезда Мурманск — Адлер задержан по делу об отравлении детей
  • © РИА Новости

Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

«Задержаны директор вагона-ресторана пассажирского поезда Мурманск — Адлер, повар и официант. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей») и ч. 1 ст. 236 УК России («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое отравление людей»)», — сказала она.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с госпитализацией детей с признаками отравления с поезда Мурманск — Адлер.

7 августа стало известно, что в больницы Кубани были доставлены 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. Их всех сняли с поезда Мурманск — Адлер. Позднее число госпитализированных детей увеличилось.

Следователи возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления детей.

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