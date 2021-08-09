В Минздраве рассказали о состоянии отравившихся в поезде детей

Короткая ссылка
Состояние 91 ребёнка, ранее госпитализированного после отравления в поезде Мурманск — Адлер, удовлетворительное. Об этом сообщили в Минздраве России.
В Минздраве рассказали о состоянии отравившихся в поезде детей
  • РИА Новости

«К настоящему моменту 91 ребёнок, следовавший в поезде сообщением Мурманск — Адлер, с признаками кишечной инфекции госпитализирован в краевую больницу. Состояние детей удовлетворительное и стабильное», — приводит ТАСС заявление.

В министерстве добавили, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с госпитализацией детей с признаками отравления с поезда Мурманск — Адлер.

7 августа стало известно, что в больницы Кубани были доставлены 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. Их всех сняли с поезда Мурманск — Адлер. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить