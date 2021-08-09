В Минздраве рассказали о состоянии отравившихся в поезде детей

Состояние 91 ребёнка, ранее госпитализированного после отравления в поезде Мурманск — Адлер, удовлетворительное. Об этом сообщили в Минздраве России.

«К настоящему моменту 91 ребёнок, следовавший в поезде сообщением Мурманск — Адлер, с признаками кишечной инфекции госпитализирован в краевую больницу. Состояние детей удовлетворительное и стабильное», — приводит ТАСС заявление.

В министерстве добавили, что пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с госпитализацией детей с признаками отравления с поезда Мурманск — Адлер.

7 августа стало известно, что в больницы Кубани были доставлены 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. Их всех сняли с поезда Мурманск — Адлер.