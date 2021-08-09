«Ъ»: сотрудников школ и вузов переведут на российские мессенджеры

В России планируют перевести госслужащих и сотрудников бюджетных организаций на российские мессенджеры и другие IT-сервисы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на план мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий». Документ Минцифры направлен в правительство.

По данным газеты, в 2022 году эту инициативу планируется распространить на преподавателей школ и вузов.

«Согласно тому же документу, к февралю 2022 года Минобразования и Минпросвещения разработают рекомендации, по которым преподаватели школ и вузов должны будут общаться с родителями, школьниками и студентами только при помощи российских сервисов», — говорится в материале.

6 апреля в IT-дирекции Высшей школы экономики сообщили, что компания Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с государственным участием.

Позднее американская компания Zoom Video Communications высказалась по поводу данной информации.

Наряду с этим, председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что ситуация вокруг Zoom подтверждает правильность российской политики импортозамещения в сфере программного обеспечения.

Роскомнадзор рекомендовал всем пользователям в России переходить на российские аналоги Zoom.