Число госпитализированных с поезда детей на Кубани увеличилось до 87

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Число детей, которые были госпитализированы с признаками отравления с поезда Мурманск — Адлер, возросло до 87.
Число госпитализированных с поезда детей на Кубани увеличилось до 87
  • © РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб Кубани.

«В больницах Кубани проходят лечение 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск — Адлер. На 8 августа в Туапсинской ЦРБ №1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской — 12, в Белореченской — 8», — говорится в заявлении.

Уточняется, что врачи оценивают состояние детей как лёгкую и среднюю степени тяжести.

Ранее сообщалось, что глава Роспотребнадзора Анна Попова взяла под личный контроль ситуацию с госпитализацией детей с признаками отравления с поезда Мурманск — Адлер.

7 августа стало известно, что в больницы Кубани были доставлены 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. Их всех сняли с поезда Мурманск — Адлер.

Следователи возбудили уголовное дело по факту пищевого отравления детей.

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