За сутки в России выявили 22 866 случаев коронавируса
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За прошедшие 24 часа в России умерли 787 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов достигло 164 881.
Выздоровели после коронавируса 15 669 пациентов, за всё время эпидемии — 5 755 507.
Накануне сообщалось о 22 320 случаях заболевания коронавирусом в России, 19 485 выздоровевших и 793 летальных случаях.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 22 регионах России наблюдается тенденция к устойчивому снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.