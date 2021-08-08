За сутки в России выявили 22 866 случаев коронавируса

За сутки в России зафиксировали 22 866 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 составило 6 447 750. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие 24 часа в России умерли 787 человек с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов достигло 164 881.

Выздоровели после коронавируса 15 669 пациентов, за всё время эпидемии — 5 755 507.

Накануне сообщалось о 22 320 случаях заболевания коронавирусом в России, 19 485 выздоровевших и 793 летальных случаях.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 22 регионах России наблюдается тенденция к устойчивому снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.