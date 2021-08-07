За сутки в России выявили 22 320 случаев коронавируса
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За прошедшие 24 часа в России умерли 793 человека с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов достигло 164 094.
Выздоровели после коронавируса 19 485 пациентов, за всё время эпидемии — 5 739 838.
Накануне сообщалось о 22 660 случаях заболевания коронавирусом в России, 20 141 выздоровевшем и 792 летальных случаях.
По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 22 регионах России наблюдается тенденция к устойчивому снижению заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.