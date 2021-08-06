В Госдуме прокомментировали предложение о выплате пособий за диспансеризацию

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение рассмотреть возможность выплаты пособия один раз в три года в размере 10 тыс. рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков.
В Госдуме прокомментировали предложение о выплате пособий за диспансеризацию
  • Pixabay

«Для разных возрастных групп предусмотрена за счёт работодателя возможность проходить диспансеризацию, и это уже определённое стимулирование людей проходить медосмотр с пониманием того, что у нас должна быть идеология борьбы не с последствиями болезни, а с предпосылками с целью недопущения заболевания. Это касается всех возрастных групп», — сказал Нилов.

По мнению депутата, инициатива с пособиями неоднозначная.

«Если человек понимает, что ему нужно, ему предоставляются все возможности для диспансеризации. Есть медучреждения, работодатель отпускает. Человек идёт и проходит диспансеризацию. Если он не хочет, то заставлять его это делать ради галочки, чтобы только получить пособие, это не принесёт того эффекта, который должен быть», — уверен он.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть возможность выплаты пособия один раз в три года в размере 10 тыс. рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить