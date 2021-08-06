В Госдуме прокомментировали предложение о выплате пособий за диспансеризацию

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение рассмотреть возможность выплаты пособия один раз в три года в размере 10 тыс. рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков.

«Для разных возрастных групп предусмотрена за счёт работодателя возможность проходить диспансеризацию, и это уже определённое стимулирование людей проходить медосмотр с пониманием того, что у нас должна быть идеология борьбы не с последствиями болезни, а с предпосылками с целью недопущения заболевания. Это касается всех возрастных групп», — сказал Нилов.

По мнению депутата, инициатива с пособиями неоднозначная.

«Если человек понимает, что ему нужно, ему предоставляются все возможности для диспансеризации. Есть медучреждения, работодатель отпускает. Человек идёт и проходит диспансеризацию. Если он не хочет, то заставлять его это делать ради галочки, чтобы только получить пособие, это не принесёт того эффекта, который должен быть», — уверен он.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила рассмотреть возможность выплаты пособия один раз в три года в размере 10 тыс. рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков.

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