В России предложили выплачивать пособие за своевременное прохождение плановой диспансеризации
- РИА Новости
Как подчеркнула Волынец, современная медицина, высокопрофессиональные врачи и оборудование, которым оснащены государственные медицинские учреждения России, позволяют проводить раннюю диагностику опасных для жизни заболеваний, в том числе до проявления выраженных клинических симптомов.
«В целях улучшения здоровья россиян прошу Вас рассмотреть возможность запуска федеральной программы «Здоровая Россия», предусматривающей широкое информирование населения о возможности бесплатного обследования и выплату пособия один раз в три года в размере 10 тыс. рублей за своевременное прохождение бесплатной полной плановой диспансеризации без пропусков», — говорится в тексте обращения.
По словам общественницы, выявление заболевания на ранней стадии во многих случаях позволяет достичь успеха в терапии, сэкономить бюджетные средства на лечение своевременно не выявленных заболеваний, продлить активную жизнь и повысить её качество.
Волынец добавила, что предложенная мера призвана «повысить внимание граждан к сохранению здоровья, регулярному прохождению медицинского обследования и формированию культуры плановой диспансеризации».
В качестве сценария реализации данной инициативы она выступила с предложением, чтобы при очередном прохождении диспансеризации на портале госуслуг граждане получали QR-коды, на основании которых один раз в три года на заявительной основе через портал они смогли бы подать заявление на выплату пособия.
Ранее Минздрав России утвердил порядок направления граждан на углублённую диспансеризацию, приоритет получат перенёсшие COVID-19.