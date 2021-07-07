Минздрав утвердил порядок направления на углублённую диспансеризацию

Минздрав России утвердил порядок направления граждан на углублённую диспансеризацию, приоритет получат перенёсшие COVID-19.

«Минздрав России утвердил порядок направления граждан для прохождения углублённой диспансеризации...», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что приоритет для направления на углублённую диспансеризацию будут иметь граждане, перенёсшие новую коронавирусную инфекцию в сочетании с хроническими заболеваниями, а также без них.

Планируемая дата углублённой диспансеризации устанавливается не ранее 60 дней после выздоровления от COVID-19.

Ранее правительство выделило регионам почти 6 млрд рублей на углублённую диспансеризацию.