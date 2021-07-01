Правительство выделило регионам почти 6 млрд рублей на углублённую диспансеризацию

Более 5,8 млрд рублей будет направлено регионам на проведение углублённой диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом.

Как сообщается на сайте кабмина, соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Отмечается, что «углублённая диспансеризация стартовала 1 июля во всех регионах страны».

«Обследование проходит в два этапа. Первый из них включает семь исследований. Это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия (исследование функции внешнего дыхания), рентген грудной клетки, приём терапевта. Для граждан, переболевших коронавирусом, к этому списку добавляется анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что расширенная диспансеризация начнётся во всех российских регионах с 1 июля, несмотря на ситуацию с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.