Правительство выделило регионам почти 6 млрд рублей на углублённую диспансеризацию

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Более 5,8 млрд рублей будет направлено регионам на проведение углублённой диспансеризации граждан, переболевших коронавирусом.
Правительство выделило регионам почти 6 млрд рублей на углублённую диспансеризацию
  • globallookpress.com

Как сообщается на сайте кабмина, соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Отмечается, что «углублённая диспансеризация стартовала 1 июля во всех регионах страны».

«Обследование проходит в два этапа. Первый из них включает семь исследований. Это общий и биохимический анализы крови, измерение насыщения крови кислородом (сатурация), тест с шестиминутной ходьбой, спирометрия (исследование функции внешнего дыхания), рентген грудной клетки, приём терапевта. Для граждан, переболевших коронавирусом, к этому списку добавляется анализ на определение концентрации D-димера в крови, помогающий выявлять признаки тромбообразования», — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявляла, что расширенная диспансеризация начнётся во всех российских регионах с 1 июля, несмотря на ситуацию с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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