Расширенная диспансеризация начнётся во всех регионах России с 1 июля

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Расширенная диспансеризация начнётся во всех российских регионах с 1 июля, несмотря на ситуацию с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Расширенная диспансеризация начнётся во всех регионах России с 1 июля
  • Pixabay

«С 1 июля во всех регионах будет реализован расширенный список услуг при оказании диспансеризации, для тех граждан, у кого будут выявлены осложнения, будут сформулированы конкретные рекомендации по прохождению дальнейшего лечения», — приводит РИА Новости слова Голиковой на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве.

Она отметила, что это планируется сделать в обозначенные сроки, «несмотря на сложности в отдельных регионах с распространением коронавирусной инфекции».

Ранее сообщалось, что углублённая диспансеризация россиян, переболевших коронавирусом, будет проходить в два этапа.

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