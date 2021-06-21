Расширенная диспансеризация начнётся во всех регионах России с 1 июля

Расширенная диспансеризация начнётся во всех российских регионах с 1 июля, несмотря на ситуацию с коронавирусом, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«С 1 июля во всех регионах будет реализован расширенный список услуг при оказании диспансеризации, для тех граждан, у кого будут выявлены осложнения, будут сформулированы конкретные рекомендации по прохождению дальнейшего лечения», — приводит РИА Новости слова Голиковой на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве.

Она отметила, что это планируется сделать в обозначенные сроки, «несмотря на сложности в отдельных регионах с распространением коронавирусной инфекции».

Ранее сообщалось, что углублённая диспансеризация россиян, переболевших коронавирусом, будет проходить в два этапа.