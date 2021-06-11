Голикова рассказала о деталях углублённой диспансеризации после COVID-19
- РИА Новости
«По поручению президента страны с 1 июля 2021 года мы запускаем углублённую диспансеризацию граждан, перенёсших COVID-19», — приводит ТАСС её слова.
В ходе диспансеризации станет возможным своевременное выявление у пациентов обострения хронических болезней сердца, сосудов, лёгких, почек, печени и других органов и систем, рассказала Голикова.
Она добавила, что задачей первого этапа станет обнаружение признаков развития хронических неинфекционных заболеваний. Он будет включать семь исследований. Второй этап будет направлен на дополнительные исследования для уточнения диагноза, в него войдут три исследования.
По словам Голиковой, «нуждающиеся лица получат необходимое лечение и медицинскую реабилитацию».
В апреле сообщалось, что тяжело переболевшие COVID-19 пройдут диспансеризацию в приоритетном порядке.
По заявлениям Голиковой, в России в 2020 году 30 млн человек прошли диспансеризацию.