В России 30 млн человек прошли диспансеризацию в 2020 году

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году, несмотря на пандемию, была проведена диспансеризация 30 млн россиян.
В России 30 млн человек прошли диспансеризацию в 2020 году
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Об этом Голикова сообщила в ходе выступления на коллегии Минздрава России по итогам работы в 2020 году.

Она напомнила, что в связи с пандемией всероссийская диспансеризация населения была приостановлена.

«Но даже те небольшие окошки, которые образовывались в 2020 году, позволили нам провести диспансеризацию 30 млн российских граждан», — цитирует её ТАСС.

Также она рассказала, что количество вакцинированных от коронавируса в России превышает 8 млн.

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