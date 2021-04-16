В России 30 млн человек прошли диспансеризацию в 2020 году
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Об этом Голикова сообщила в ходе выступления на коллегии Минздрава России по итогам работы в 2020 году.
Она напомнила, что в связи с пандемией всероссийская диспансеризация населения была приостановлена.
«Но даже те небольшие окошки, которые образовывались в 2020 году, позволили нам провести диспансеризацию 30 млн российских граждан», — цитирует её ТАСС.
Также она рассказала, что количество вакцинированных от коронавируса в России превышает 8 млн.