Тяжело переболевшие COVID пройдут диспансеризацию в приоритетном порядке

Глава Минздрава Михаил Мурашко по итогам послания президента России Федеральному собранию сообщил, что переболевшие коронавирусом в тяжёлой форме будут проходить диспансеризацию и профилактический осмотр в приоритетном порядке.

«Те, кто перенес тяжелую форму ковид-инфекции, они являются приоритетными для прохождения диспансеризации», — приводит ТАСС слова министра.

Мурашко отметил, что у ведомства есть обновленные приказы по диспансеризации.

«Самое главное, чтобы диспансеризация стала толчком для населения к здоровьесберегающему поведению, для лечения хронических заболеваний и профилактики осложнений. Сама по себе просто диспансеризация без дальнейших действий, будет фиксацией сегодняшнего состояния здоровья. Она делается для того, чтобы последующие шаги человека обеспечили ему дополнительные годы жизни», — отметил глава Минздрава.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году, несмотря на пандемию, была проведена диспансеризация 30 млн россиян.