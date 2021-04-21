Тяжело переболевшие COVID пройдут диспансеризацию в приоритетном порядке
- Reuters
«Те, кто перенес тяжелую форму ковид-инфекции, они являются приоритетными для прохождения диспансеризации», — приводит ТАСС слова министра.
Мурашко отметил, что у ведомства есть обновленные приказы по диспансеризации.
«Самое главное, чтобы диспансеризация стала толчком для населения к здоровьесберегающему поведению, для лечения хронических заболеваний и профилактики осложнений. Сама по себе просто диспансеризация без дальнейших действий, будет фиксацией сегодняшнего состояния здоровья. Она делается для того, чтобы последующие шаги человека обеспечили ему дополнительные годы жизни», — отметил глава Минздрава.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году, несмотря на пандемию, была проведена диспансеризация 30 млн россиян.