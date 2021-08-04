Доктор медицинских наук рассказал о методах лечения перелома шейки бедра

Короткая ссылка
Ведущий научный сотрудник ЦНИИ травматологии и ортопедии доктор медицинских наук Гурген Кесян рассказал о методах лечения перелома шейки бедра.
Доктор медицинских наук рассказал о методах лечения перелома шейки бедра
  • Pixabay

«Каждый второй больной с переломом шейки бедра страдает остеопорозом, однако многие люди не получают должного лечения, поскольку даже не знают, что у них есть это заболевание. И уже в больнице после обследования становится понятно, что стало косвенной причиной перелома», — цитирует эксперта «Правда.Ру».

По его словам, на данный момент консервативное лечение подобного перелома в большинстве случаев бесперспективно, человека нужно как можно быстрее прооперировать — до развития осложнений, а также как можно скорее поставить на ноги.

Операция исключается только в случае, если она может привести к смертельному исходу.

«Если операция невозможна, после того, как боль утихла, пациента обязательно нужно сажать, переворачивать, поднимать. Бывают и вколоченные переломы шейки бедренной кости (одна кость въезжает в другую).Тогда есть смысл не делать операцию, подождать пока перелом срастётся сам», — добавил Кесян.

Ранее врач-остеопат Владимир Животов в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказал о причинах появления синдрома беспокойных ног.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить