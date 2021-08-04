Доктор медицинских наук рассказал о методах лечения перелома шейки бедра

Ведущий научный сотрудник ЦНИИ травматологии и ортопедии доктор медицинских наук Гурген Кесян рассказал о методах лечения перелома шейки бедра.

«Каждый второй больной с переломом шейки бедра страдает остеопорозом, однако многие люди не получают должного лечения, поскольку даже не знают, что у них есть это заболевание. И уже в больнице после обследования становится понятно, что стало косвенной причиной перелома», — цитирует эксперта «Правда.Ру».

По его словам, на данный момент консервативное лечение подобного перелома в большинстве случаев бесперспективно, человека нужно как можно быстрее прооперировать — до развития осложнений, а также как можно скорее поставить на ноги.

Операция исключается только в случае, если она может привести к смертельному исходу.

«Если операция невозможна, после того, как боль утихла, пациента обязательно нужно сажать, переворачивать, поднимать. Бывают и вколоченные переломы шейки бедренной кости (одна кость въезжает в другую).Тогда есть смысл не делать операцию, подождать пока перелом срастётся сам», — добавил Кесян.

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