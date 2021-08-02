Врач рассказал о причинах появления синдрома беспокойных ног

Врач-остеопат Владимир Животов рассказал о причинах появления синдрома беспокойных ног.

«Важно понимать, что в здоровом организме судорог быть не может. Если ноги или руки начинает сводить, не нужно себя успокаивать тем, что это просто индивидуальная особенность вашего организма, это не так. За резкими спазмами в мышцах всегда кроется проблема», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По его словам, считается, что к судорогам в ногах приводят варикоз и замедление кровообращения, а самой распространённой причиной можно назвать неправильную физическую нагрузку.

Как отметил Животов, чаще всего нагрузка становится чрезмерной и неправильной из-за сколиоза и/или застарелых травм копчиково-крестцовой области.

«Это приводит к тому, что тазовые кости разворачиваются, нагрузка на ноги распределяется неравномерно. Это должно было бы мешать человеку ходить, но организм умеет приспосабливаться. Центр тяжести смещается, поэтому ходить мы, конечно, можем, а вот мышцам приходится работать интенсивнее, чем в уравновешенном теле, — они сильнее напрягаются, чтобы удержать тело в вертикальном положении», — пояснил врач.

Соответственно, рассказал он, во время сна могут появляться давящие, распирающие ощущения, которые исчезают днём. Животов уточнил, что подёргивания могут будить и даже провоцировать бессонницу.

«Иногда беспокойные мышцы могут указывать на дефицит витамина D», — считает врач.

Если судороги повторяются постоянно, мешают спать, имеют выраженный характер, то рекомендуется обратиться к остеопату и эндокринологу.

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