Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, когда лучше вакцинироваться после перенесённого COVID-19.

«Есть понимание о том, сколько держится иммунитет у конкретного индивидуума, и мы сейчас не просто так вышли на понимание — шесть месяцев после предыдущей вакцинации. Мы не просто так вышли на понимание — полгода после болезни», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Проценко, это период, когда поствакцинальный иммунитет или иммунитет естественный позволяет говорить о том, что это обезопасит пациента.

«Тут опять же, мне кажется, медицинское сообщество и сообщество фармпроизводителей будут эту ситуацию мониторить и будут адаптировать прививки», — сказал главврач.

По его словам, он всегда приводит в пример ситуацию с сезонным гриппом, когда прогнозно понимается, какой из штаммов будет, и под этот прогнозный штамм подбирается вакцина.

«Я думаю, что история с коронавирусом в среднеблизкой перспективе наверняка должна выглядеть таким же образом», — цитирует эксперта kp.ru.

Ранее Проценко рассказал об отличиях очередной волны заболеваемости коронавирусом.