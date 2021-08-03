Главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко рассказал, почему у людей разный иммунный ответ на вакцину от COVID-19.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что у всех свои особенности организма.

«Вообще, на самом деле, если с иммунологами говорить об иммунитете, ведь антитела, иммуноглобулины те же — это только верхушка иммунитета», — отметил Проценко.

По его словам, есть клеточный иммунитет, и это гораздо более серьёзная система.

«У нас есть непростые технологии, тем не менее в научном плане мы можем мониторировать и клеточный иммунитет и т. д. Но нужны какие-то универсальные решения, и в основе этих универсальных решений, конечно, лежит пациент и необходимость его защитить от тяжёлого течения», — цитирует главврача kp.ru.

Ранее Проценко рассказал об отличиях очередной волны заболеваемости коронавирусом.