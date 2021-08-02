Онколог напомнил о рисках для здоровья, связанных с ожирением

Главный онколог «СМ-Клиники» профессор Александр Серяков напомнил о рисках для здоровья, связанных с ожирением.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что лишний вес может способствовать развитию рака молочный железы, тела матки, поджелудочной железы, ободочной и прямой кишки, щитовидной железы, почек.

«Конечно, генез влияния ожирения на развитие данных заболеваний отличается друг от друга, но в целом нарушение метаболизма с повышенным отложением жира в органах и тканях является фактором риска развития злокачественных процессов», — уточнил эксперт.

По его словам, уже давно врачи говорят о таких методах профилактики, как здоровый образ жизни и физическая активность.

Как добавил Серяков, если индекс массы тела превышает 30, то это уже ожирение первой степени, и при таком весе желательно обратиться за помощью к врачу.

Ранее врач-остеопат Владимир Животов в беседе с сайтом «Аргументы и Факты» рассказал о причинах появления синдрома беспокойных ног.