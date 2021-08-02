В Карачаево-Черкесии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

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В Карачаево-Черкесии в соответствии в постановлением главного санитарного врача вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан, работающих с населением.
В Карачаево-Черкесии ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на управление Роспотребнадзора.

Прохождение иммунизации в обязательном порядке коснётся сотрудников сфер здравоохранения, образования, торговли, туризма, соцзащиты и соцобслуживания, общественного транспорта, общепита и бытовых услуг.

Также привить планируется судей и работников аппаратов республиканских судов и госслужащих, членов избирательных комиссий, наблюдателей на выборах, студентов вузов и совершеннолетних учащихся средних специальных учебных заведений.

Помимо перечисленных категорий населения, должны быть вакцинированы сотрудники салонов красоты, спа-салонов, соляриев, бань и так далее.

Первым компонентом вакцины должны привиться перечисленные граждане до 16 августа, вторым — до 7 сентября 2021 года.

Ранее обязательную вакцинацию ввели в Чечне.

По состоянию на 27 июля в республике было привито 60% взрослого населения.

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