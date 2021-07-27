В Чечне сообщили о вакцинации 60% взрослого населения
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«Чеченская Республика первой достигла охвата вакцинации 60% от численности взрослого населения», — цитирует ТАСС Сулейманова.
По его словам, из 909 тыс. взрослого населения 568 тыс. человек уже прошли вакцинацию.
Ранее власти Чечни ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан, в частности — государственных служащих, работников туристической отрасли, транспорта, сферы услуг, СМИ.
Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.