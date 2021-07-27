Чечня ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан

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Власти Чечни ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда граждан, в частности, государственных служащих, работников туристической отрасли, транспорта, сферы услуг, СМИ.
Чечня ввела обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление регионального Роспотребнадзора.

«Организовать проведение профилактических прививок... в срок до 25 августа вторым компонентом (дозой) вакцины от новой коронавирусной инфекции не менее 90% от общей численности работников, сотрудников — государственным гражданским служащим, работникам здравоохранения, образовательных организаций, организаций общественного питания, работникам санаторно-курортных организаций, работникам, оказывающим гостиничные услуги, работникам пассажирского транспорта, салонов красоты, работникам средств массовой информации», — говорится в документе.

Уточняется, что вакцинацию также должны пройти пограничники, военнослужащие, студенты старше 18 лет и члены избирательных комиссий Чеченской Республики.

Ранее главный санитарный врач Волгоградской области Ольга Зубарева опубликовала постановление, согласно которому в регионе вводится обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 для ряда граждан.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

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