В Волгоградской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для ряда граждан
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление.
Отмечается, что в перечень попали люди, работающие в сфере торговли, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, общественного питания, общественного транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты и т. д.
Также указывается, что прививки от коронавируса должны сделать студенты старше 18 лет, сотрудники администраций.
Главный санитарный врач региона постановила привить соответствующих граждан к 30 августа первой дозой вакцины, а к 30 сентября — второй.
Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко на онлайн-брифинге НСН призвал россиян сделать прививку от COVID-19.