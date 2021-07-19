В СК сообщили об отказе в передаче из полиции дела о гибели детей в ДТП в Москве

В Следственном комитете России сообщили, что СК отказано в передаче из полиции уголовного дела по факту ДТП в столичном районе Солнцево, в результате которого погибли двое детей.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на ответ СК на соответствующий запрос.

Как заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко, СК готов расследовать это дело, но для принятия его к производству требуется решение прокурора.

«Подразделением СК России неоднократно инициировался вопрос о передаче уголовного дела, однако по решению прокуратуры расследование продолжится в следственных органах МВД России», — заявили в Следственном комитете.

В свою очередь, прокуратура Москвы в своём Telegram-канале сообщила, что по требованию прокуратуры следствие предъявило фигурантке обвинение по статье о «нарушении лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшим по неосторожности смерть двух и более лиц», а также возбудило перед Тверским районным судом ходатайство об изменении в отношении неё меры пресечения на заключение под стражу.

16 июля в Москве автомобиль Mazda сбил двух мальчиков, а также девятимесячного младенца в коляске. Дети переходили со взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов.

Пятилетний мальчик, пострадавший в результате ДТП, скончался в больнице. Позднее умер второй ребёнок.

Полиция возбудила уголовное дело. Находившаяся за рулём машины Валерия Башкирова была отправлена под домашний арест.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче из полиции в СК уголовного дела по факту ДТП.