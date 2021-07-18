Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче в СК дела о ДТП в Москве

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче из полиции в СК уголовного дела по факту ДТП в Москве, в результате которого погибли двое детей и ещё один пострадал.

Такое решение принято в связи с широким общественным резонансом и с целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего.

16 июля в Москве автомобиль Mazda сбил двух мальчиков, а также девятимесячного младенца в коляске. Дети переходили со взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов.

Пятилетний мальчик, пострадавший в результате ДТП, скончался в больнице. Позднее умер второй ребёнок.

Полиция возбудила уголовное дело. Находившаяся за рулём машины Валерия Башкирова была отправлена под домашний арест.

18 июля прокуратура потребовала ужесточить меру пресечения девушке и заключить её под стражу.