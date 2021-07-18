Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче в СК дела о ДТП в Москве
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Такое решение принято в связи с широким общественным резонансом и с целью тщательного установления всех обстоятельств произошедшего.
16 июля в Москве автомобиль Mazda сбил двух мальчиков, а также девятимесячного младенца в коляске. Дети переходили со взрослыми дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Авиаторов.
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