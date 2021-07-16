Нутрициолог назвал полезные для иммунитета продукты

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Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников рассказал, какие продукты стоит употреблять летом для укрепления иммунитета.
Нутрициолог назвал полезные для иммунитета продукты
  • АГН «Москва»
  • © Сандурская Софья

В беседе с «Москвой 24» он посоветовал в первую очередь обратить внимание на источники витамина C. Лидером среди таких продуктов в данное время года является чёрная смородина.

Также укрепляет иммунную систему витамин А, большое количество которого содержится в базилике, отметил нутрициолог. 

Кроме того, специалист советует употреблять листья салата, где в большом количестве содержится витамин B.

«Группа витаминов В — самые важные гормоны, которые борются со стрессом, тем самым укрепляют иммунную систему, весь организм. Следующее растение, которое нам будет необходимо использовать в своём рационе, — это укроп. Он содержит много фитонцидов, которые обладают противомикробными свойствами», — добавил эксперт.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с ФАН рассказала о правильном питании для здоровой кожи.

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