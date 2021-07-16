Во Владимирской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан

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Обязательную вакцинацию от COVID-19 для ряда граждан ввели во Владимирской области.
Во Владимирской области ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
  • Reuters

Соответствующий документ опубликован на сайте областного управления Роспотребнадзора.

Главный государственный санитарный врач по Владимирской области Т.Е. Данилова, сочла эпидемиологическую ситуацию региона по коронавирусу неблагополучной, что стало причиной для данного решения.

Из документа следует, что обязательной вакцинации подлежат работники образования, здравоохранения, соцзащиты, правоохранительных органов, общепита, торговли и фармацевтической деятельности, клиентских подразделений финансовых организаций, почтовых организаций, МФЦ, транспорта, ЖКХ, салонов красоты, бань, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, театров, кинотеатров, музеев и библиотек.

Ранее обязательную вакцинацию ряда сфер ввели в Архангельской, Ярославской и Костромской областях, Кабардино-Балкарии, Якутии.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, чем прививаться переболевшим COVID-19.

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