В Архангельской области ввели обязательную вакцинацию ряда граждан от коронавируса

Обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан ввели в Архангельской области.

Как пишут «Известия», постановление издал главный санитарный врач области Роман Бузинов.

Об этом в четверг, 15 июля, сообщила пресс-служба администрации региона.

«Все учреждения здравоохранения и мобильные пункты готовы к увеличению числа желающих сделать прививку, при поступлении требуемого объёма вакцины темпы иммунизации в Поморье серьёзно возрастут», — говорится в сообщении.

Ранее власти Кабардино-Балкарии заявили, что вводят обязательную вакцинацию для граждан, работающих в определённых сферах.