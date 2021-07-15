В Архангельской области ввели обязательную вакцинацию ряда граждан от коронавируса
Как пишут «Известия», постановление издал главный санитарный врач области Роман Бузинов.
Об этом в четверг, 15 июля, сообщила пресс-служба администрации региона.
«Все учреждения здравоохранения и мобильные пункты готовы к увеличению числа желающих сделать прививку, при поступлении требуемого объёма вакцины темпы иммунизации в Поморье серьёзно возрастут», — говорится в сообщении.
Ранее власти Кабардино-Балкарии заявили, что вводят обязательную вакцинацию для граждан, работающих в определённых сферах.