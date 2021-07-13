В Костромской области ввели обязательную вакцинацию для ряда сфер

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Главный санитарный врач по Костромской области постановил провести обязательную вакцинацию определённых категорий жителей региона.
В Костромской области ввели обязательную вакцинацию для ряда сфер
  • Reuters

Соответствующее сообщение опубликовано на официальной странице региона в соцсети «ВКонтакте».

Вакцинацию должны будут пройти работники медицинских и образовательных организаций, социальной защиты населения, торговли, общественного питания, клиентских подразделений финансовых организаций, а также сотрудники почты, предприятий общественного транспорта, многофункциональных центров, ЖКХ, культурно-досуговых организаций. Кроме того, вакцинация обязательна для государственных гражданских и муниципальных служащих.

В постановлении говорится, что вакцинацию первым компонентом необходимо провести до 15 августа, а вторым — до 15 сентября.

Ранее в Ярославской области ввели обязательную вакцинацию для ряда сфер.

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