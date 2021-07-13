В Ярославской области ввели обязательную вакцинацию для ряда сфер

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Главный государственный санитарный врач по Ярославской области Александр Звягин постановил провести обязательную вакцинацию от COVID-19 для некоторых категорий граждан региона.
В Ярославской области ввели обязательную вакцинацию для ряда сфер
  • © Владимир Песня / РИА Новости

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации», — сказано в постановлении, размещённом на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что обязательную вакцинацию должны пройти сотрудники МФЦ, сфер транспорта, торговли, салонов красоты, массажных салонов, бань и саун, фитнеc-клубов, бассейнов, работники сферы бытовых услуг, ЖКХ, общепита, почты и клиентских подразделений финансовых организаций.

Также прививки от коронавируса должны сделать работники сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, культурных, спортивных и досуговых мероприятий, а также сотрудники театров и кинотеатров, детских развлекательных центров.

Привиться также нужно госслужащим, муниципальным служащим, работникам органов власти и подведомственных им организаций.

Ранее в Ярославской области рекомендовали привить 60% персонала гостиниц.

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