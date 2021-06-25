В Ярославской области рекомендовали привить 60% персонала гостиниц

Короткая ссылка
Оперштаб Ярославской области рекомендовал привить от коронавирусной инфекции не менее 60% персонала гостиниц и фуд-кортов ТЦ. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Рекомендована вакцинация не менее 60% персонала гостиниц, отелей, хостелов, а также фуд-кортов торговых центров», — говорится в сообщении.

Как отмечается, при отсутствии показателя вакцинации будут вводиться ограничительные меры.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных профессиональных групп ввели в десяти регионах, а в понедельник, 28 июня, она будет введена ещё в восьми субъектах России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить