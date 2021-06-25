В Ярославской области рекомендовали привить 60% персонала гостиниц

Оперштаб Ярославской области рекомендовал привить от коронавирусной инфекции не менее 60% персонала гостиниц и фуд-кортов ТЦ. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«Рекомендована вакцинация не менее 60% персонала гостиниц, отелей, хостелов, а также фуд-кортов торговых центров», — говорится в сообщении.

Как отмечается, при отсутствии показателя вакцинации будут вводиться ограничительные меры.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных профессиональных групп ввели в десяти регионах, а в понедельник, 28 июня, она будет введена ещё в восьми субъектах России.