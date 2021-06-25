Попова сообщила о ситуации с вакцинацией сотрудников ряда сфер
- РИА Новости
Об этом она сообщила в ходе заседания президиума координационного совета правительства России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«С понедельника мы принимаем решение о расширении этого списка ещё на восемь субъектов», — сказала глава Роспотребнадзора.
Она назвала данную меру эффективной.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что число вакцинированных первым компонентом превысило 21 млн.
В Роспотребнадзоре призвали избегать образования очередей во время вакцинации.
В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.