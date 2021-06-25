Попова сообщила о ситуации с вакцинацией сотрудников ряда сфер

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных профессиональных групп ввели в десяти регионах, а в понедельник, 28 июня, она будет введена ещё в восьми субъектах России.
Попова сообщила о ситуации с вакцинацией сотрудников ряда сфер
  • РИА Новости

Об этом она сообщила в ходе заседания президиума координационного совета правительства России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«С понедельника мы принимаем решение о расширении этого списка ещё на восемь субъектов», — сказала глава Роспотребнадзора.

Она назвала данную меру эффективной.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что число вакцинированных первым компонентом превысило 21 млн.

В Роспотребнадзоре призвали избегать образования очередей во время вакцинации.

В мае директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ФАН призвал вакцинировать 70% населения России как можно скорее.

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