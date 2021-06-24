Попова призвала избегать образования очередей во время вакцинации

В России выросла запись на вакцинацию от коронавируса, однако нужно стараться избегать создания очередей на прививку, рассказала в эфире «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня у нас выросла запись на вакцинацию, это очень даже хорошо, но что касается очередей, то их быть не должно. То есть если возникло желание сделать прививку, то никак это не должно сопровождаться дополнительными контактами», — сказала она.

По её словам, в данном случае стоит записываться на вакцинацию через интернет и приходить на прививку в специально отведённое время, чтобы не контактировать с другими людьми.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рекордном количестве записавшихся на вакцинацию в российской столице — суточный показатель составил около 60 тыс. человек.

По данным на 23 июня, первым компонентом привились 20,7 млн человек, оба компонента получили 16,7 млн человек.