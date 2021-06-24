Попова призвала избегать образования очередей во время вакцинации

Короткая ссылка
В России выросла запись на вакцинацию от коронавируса, однако нужно стараться избегать создания очередей на прививку, рассказала в эфире «Россия 24» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова призвала избегать образования очередей во время вакцинации
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Сегодня у нас выросла запись на вакцинацию, это очень даже хорошо, но что касается очередей, то их быть не должно. То есть если возникло желание сделать прививку, то никак это не должно сопровождаться дополнительными контактами», — сказала она.

По её словам, в данном случае стоит записываться на вакцинацию через интернет и приходить на прививку в специально отведённое время, чтобы не контактировать с другими людьми.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о рекордном количестве записавшихся на вакцинацию в российской столице — суточный показатель составил около 60 тыс. человек.

По данным на 23 июня, первым компонентом привились 20,7 млн человек, оба компонента получили 16,7 млн человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить