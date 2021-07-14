В Якутии ввели обязательную вакцинацию для ряда сфер

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В Якутии введена обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан региона, сообщили в управлении Роспотребнадзора по республике.
В Якутии ввели обязательную вакцинацию для ряда сфер
  • Reuters

«Издано постановление... в котором указаны контингенты населения, подлежащие обязательной иммунизации по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции, занятых преимущественно в сферах деятельности с высоким риском заболевания», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно документу, обязательную вакцинацию должны осуществить: работники торговли, общепита, бытовых услуг, МФЦ, общественного транспорта, такси, образования, здравоохранения, соцобслуживания, ЖКХ и энергетики.

Также поставить прививку от коронавируса обязаны сотрудники культурных, выставочных и просветительских мероприятий, досуговых и развлекательных мероприятий.

Кроме того, работники детских развлекательных центров, игровых комнат, лагерей, кинотеатров, театров и домов культуры, массовых культурных и спортивных мероприятий, салонов красоты, бань, саун, прачечных и химчисток тоже должны сделать прививку.

Обязательная вакцинация коснётся госслужащих, работников органов власти и подведомственных им организаций.

В документе сказано, что в срок до 15 августа необходимо привить 70% взрослого населения Якутии.

Ранее обязательную вакцинацию для ряда сфер ввели в Ярославской и Костромской областях.

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