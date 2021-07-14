В Москве выделят дополнительные средства на бесплатное питание врачам
- РИА Новости
Как пишет сайт «Москва 24», из городского бюджета на эти цели выделят 2 млрд рублей.
Отмечается, что трёхразовое бесплатное питание работников медицины, оказывающих помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, организовали в Москве в апреле прошлого года.
За это время ресторанные сети Москвы доставили врачам более 2,6 млн суточных рационов еды. На данный момент рационы поставляют в 27 больниц.
В июне стало известно, что власти Москвы выделят около 11 млрд рублей на борьбу с распространением коронавируса.
Ранее сообщалось, что около 70% московских врачей сделали прививку от коронавируса.