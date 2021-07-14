В Москве выделят дополнительные средства на бесплатное питание врачам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительном выделении средств на бесплатное питание медработников коронавирусных стационаров в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Как пишет сайт «Москва 24», из городского бюджета на эти цели выделят 2 млрд рублей.

Отмечается, что трёхразовое бесплатное питание работников медицины, оказывающих помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией, организовали в Москве в апреле прошлого года.

За это время ресторанные сети Москвы доставили врачам более 2,6 млн суточных рационов еды. На данный момент рационы поставляют в 27 больниц.

В июне стало известно, что власти Москвы выделят около 11 млрд рублей на борьбу с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что около 70% московских врачей сделали прививку от коронавируса.