В Москве выделят около 11 млрд рублей на борьбу с COVID-19

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Власти Москвы выделят около 11 млрд рублей на борьбу с распространением коронавируса, сообщили в мэрии столицы.
В Москве выделят около 11 млрд рублей на борьбу с COVID-19
  • © РИА Новости / Валерий Мельников

Постановление об этом подписал мэр Сергей Собянин.

Деньги направят на стимулирующие выплаты сотрудникам медицинских организаций, а также на гранты федеральным и частным медицинским организациям, привлечённым для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией.

Эти же деньги пойдут на оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска медработникам, которым производились выплаты стимулирующего характера, пишет РИА Новости.

По последним данным, в Москве привились от коронавируса более 2 млн человек.

За последние сутки в столице выявили 6555 новых случаев заболевания.

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