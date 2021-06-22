В Москве выделят около 11 млрд рублей на борьбу с COVID-19
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Постановление об этом подписал мэр Сергей Собянин.
Деньги направят на стимулирующие выплаты сотрудникам медицинских организаций, а также на гранты федеральным и частным медицинским организациям, привлечённым для госпитализации пациентов с коронавирусной инфекцией.
Эти же деньги пойдут на оплату отпусков и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска медработникам, которым производились выплаты стимулирующего характера, пишет РИА Новости.
По последним данным, в Москве привились от коронавируса более 2 млн человек.
За последние сутки в столице выявили 6555 новых случаев заболевания.