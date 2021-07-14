Почти 70% московских врачей сделали прививку от коронавируса

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Почти 70% московских врачей сделали прививку от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.
Почти 70% московских врачей сделали прививку от коронавируса
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«По состоянию на 14 июля привиты: 66% работников образовательных организаций города — а это практически все школы, детские сады и организации дополнительного образования, почти 70% работников московских медицинских организаций — больниц, поликлиник, скорой помощи и других организаций здравоохранения», — цитирует ТАСС Ракову.

Ранее сообщалось, что уже более 70% сотрудников правительства Москвы сделали прививки от коронавируса.

Врач Тимур Пестерев в беседе с ФАН дал советы по вакцинации от COVID-19.

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