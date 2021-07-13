Вакцинацию от коронавируса прошли 71% госслужащих правительства Москвы

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что уже более 70% сотрудников правительства Москвы сделали прививки от коронавируса.

«Сотрудники правительства Москвы начали вакцинацию от коронавируса одними из первых в городе. Мы понимаем всю важность создания коллективного иммунитета в городе. Таким образом, прививку от COVID-19 сделал уже 71% госслужащих столичного правительства», — приводит ТАСС слова Раковой.

Она отметила, что вакцинация защищает не только привитого человека, но и его семью, друзей, коллег и просто случайных знакомых.

«Наша общая задача — сделать не отдельные учреждения зонами, свободными от ковида, а весь город, чтобы жизнь скорее вернулась в привычное русло», — добавила Ракова.

Ранее сообщалось, что в Москве начинается повторная вакцинация от COVID-19 в домах престарелых.