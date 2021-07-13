Вакцинацию от коронавируса прошли 71% госслужащих правительства Москвы

Короткая ссылка
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что уже более 70% сотрудников правительства Москвы сделали прививки от коронавируса.
Вакцинацию от коронавируса прошли 71% госслужащих правительства Москвы
  • AFP

«Сотрудники правительства Москвы начали вакцинацию от коронавируса одними из первых в городе. Мы понимаем всю важность создания коллективного иммунитета в городе. Таким образом, прививку от COVID-19 сделал уже 71% госслужащих столичного правительства», — приводит ТАСС слова Раковой.

Она отметила, что вакцинация защищает не только привитого человека, но и его семью, друзей, коллег и просто случайных знакомых.

«Наша общая задача — сделать не отдельные учреждения зонами, свободными от ковида, а весь город, чтобы жизнь скорее вернулась в привычное русло», — добавила Ракова.

Ранее сообщалось, что в Москве начинается повторная вакцинация от COVID-19 в домах престарелых.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить