В Москве начинается повторная вакцинация от COVID-19 в домах престарелых

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С 15 июля в московских домах престарелых начинается повторная вакцинация от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В Москве начинается повторная вакцинация от COVID-19 в домах престарелых
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«В московских домах престарелых проживают около 15 тыс. жителей со средним возрастом старше 60 лет. В конце прошлого года мы провели массовую вакцинацию проживающих в этих учреждениях «Спутником V», — цитирует РИА Новости Ракову.

По её словам, с того момента в пансионатах не было ни одного случая коронавируса среди привитых.

Она отметила, что повторная вакцинация проживающих в домах-интернатах начнётся 15 июля.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявили, что в столице вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 прошли 68 тыс. иностранцев.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, чем прививаться переболевшим COVID-19.

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