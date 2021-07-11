В Москве начинается повторная вакцинация от COVID-19 в домах престарелых

С 15 июля в московских домах престарелых начинается повторная вакцинация от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В московских домах престарелых проживают около 15 тыс. жителей со средним возрастом старше 60 лет. В конце прошлого года мы провели массовую вакцинацию проживающих в этих учреждениях «Спутником V», — цитирует РИА Новости Ракову.

По её словам, с того момента в пансионатах не было ни одного случая коронавируса среди привитых.

Она отметила, что повторная вакцинация проживающих в домах-интернатах начнётся 15 июля.

Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявили, что в столице вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 прошли 68 тыс. иностранцев.

Профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, чем прививаться переболевшим COVID-19.