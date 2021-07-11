В Москве начинается повторная вакцинация от COVID-19 в домах престарелых
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«В московских домах престарелых проживают около 15 тыс. жителей со средним возрастом старше 60 лет. В конце прошлого года мы провели массовую вакцинацию проживающих в этих учреждениях «Спутником V», — цитирует РИА Новости Ракову.
По её словам, с того момента в пансионатах не было ни одного случая коронавируса среди привитых.
Она отметила, что повторная вакцинация проживающих в домах-интернатах начнётся 15 июля.
Ранее в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве заявили, что в столице вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 прошли 68 тыс. иностранцев.
Профессор вирусологии Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, чем прививаться переболевшим COVID-19.