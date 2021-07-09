В Госдуме предложили размещать на аптечных кассах перечень лекарств от COVID-19
- РИА Новости
В своём обращении законодатель отметил, что на фоне обострения ситуации с коронавирусной инфекцией всё большему количеству граждан необходимы лекарственные средства для лечения данного заболевания.
Однако, как отмечалось в том числе в СМИ, далеко не всегда работники аптек готовы добросовестно выполнять свои обязанности. Зачастую они предлагают покупателям приобрести лекарственные средства и иные препараты, не имеющие ничего общего с рекомендованным Минздравом перечнем лекарственных средств для лечения COVID-19.
«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность обязать аптечные сети размещать в зонах касс информацию, содержащую текущий перечень лекарственных средств, рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19», — говорится в тексте обращения.
Данное решение, как отметил парламентарий, позволит клиентам аптек оперативно получать необходимую информацию, а также проверять, входят ли предлагаемые для приобретения в аптеке препараты в перечень эффективных в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС и Роспотребнадзору проверить цены на ПЦР-тесты.