В Госдуме предложили размещать на аптечных кассах перечень лекарств от COVID-19

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил размещать в зонах аптечных касс рекомендованный Минздравом перечень лекарств от COVID-19. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что на фоне обострения ситуации с коронавирусной инфекцией всё большему количеству граждан необходимы лекарственные средства для лечения данного заболевания.

Однако, как отмечалось в том числе в СМИ, далеко не всегда работники аптек готовы добросовестно выполнять свои обязанности. Зачастую они предлагают покупателям приобрести лекарственные средства и иные препараты, не имеющие ничего общего с рекомендованным Минздравом перечнем лекарственных средств для лечения COVID-19.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность обязать аптечные сети размещать в зонах касс информацию, содержащую текущий перечень лекарственных средств, рекомендованных Минздравом для лечения COVID-19», — говорится в тексте обращения.

Данное решение, как отметил парламентарий, позволит клиентам аптек оперативно получать необходимую информацию, а также проверять, входят ли предлагаемые для приобретения в аптеке препараты в перечень эффективных в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС и Роспотребнадзору проверить цены на ПЦР-тесты.