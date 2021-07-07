Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты

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Российский премьер Михаил Мишустин по итогам заседаний координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, которые состоялись 25 и 29 июня, поручил ФАС и Роспотребнадзору проверить цены на ПЦР-тесты.
Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте правительства.

«Проверку обоснованности формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях проведут Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор», — говорится в сообщения.

О результатах необходимо доложить в кабмин до 19 июля.

Ранее сообщалась, что ФАС начала проверку цен на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.

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