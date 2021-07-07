Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте правительства.
«Проверку обоснованности формирования цен на ПЦР-исследования в частных медицинских организациях и коммерческих лабораториях проведут Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор», — говорится в сообщения.
О результатах необходимо доложить в кабмин до 19 июля.
Ранее сообщалась, что ФАС начала проверку цен на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.