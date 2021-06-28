ФАС начала проверку цен на ПЦР-тесты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку цен на ПЦР-тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

В ведомстве сообщили, что «в связи с поступающими в антимонопольный орган обращениями граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19, ФАС России ранее направила запросы в медорганизации».

«В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг», — приводит Интерфакс сообщение.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что граждан беспокоит рост стоимости ПЦР-тестов на коронавирус, а также затягивание с результатами.

Он поручил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой держать вопрос на контроле.