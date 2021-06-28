ФАС начала проверку цен на ПЦР-тесты
- РИА Новости
В ведомстве сообщили, что «в связи с поступающими в антимонопольный орган обращениями граждан о росте цен на ПЦР-тесты и анализы на антитела к COVID-19, ФАС России ранее направила запросы в медорганизации».
«В настоящее время ведомство изучает представленные документы на предмет экономической обоснованности стоимости этих услуг», — приводит Интерфакс сообщение.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что граждан беспокоит рост стоимости ПЦР-тестов на коронавирус, а также затягивание с результатами.
Он поручил руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой держать вопрос на контроле.